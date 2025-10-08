València suspenderá la Procesión Cívica si se mantiene la alerta naranja por lluvias

El Ayuntamiento de València suspenderá este jueves la Procesión Cívica del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, si la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por lluvias para las 12.00 horas --cuando está previsto el inicio del acto--. Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de València, María José Catalá, en atención a los medios de comunicación, tras la reunión del Cecopal de esta mañana, después de que Aemet haya actualizado las previsiones para el jueves y el Centro de Coordinación de Emergencias haya ampliado las alertas por lluvias y tormentas, decretando el nivel naranja en todo el litoral de Valencia y también el de Alicante por la dana Alice.(Fuente: Imágenes Cedidas)