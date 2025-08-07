Valero, sobre Gobierno PSOE-Sumar: "Aguantará" para no caer en "manos reaccionarias"

El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, asegura sobre la viabilidad del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar y sea capaz de concluir hasta 2027 la legislatura que nació con las elecciones de 2023 que "el Gobierno de coalición va a aguantar hasta el final porque no se puede permitir que este país caiga en manos de unas fuerzas reaccionarias".En una entrevista con Europa Press se reafirma en la conclusión de que "no hay una alternativa para el país", ya que argumenta en este sentido que "lo que plantea el Partido Popular y Vox es una salida oligopólica de una crisis política", de la que pone como ejemplo el hecho de que al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "el salario mínimo le parece demasiado alto".