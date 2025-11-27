Publicado 27/11/2025 16:45:41 +01:00CET

Valery Katsuba reúne parte de su creación en la nueva exposición del Museo Ruso de Málaga

La Colección del Museo Ruso de Málaga ha inaugurado este miércoles 'Valery Katsuba. Realismo romántico I. Fotografías (2000-2025)', primera parte de un proyecto expositivo en dos capítulos dedicado a los 25 años de trayectoria del creador bielorruso afincado en Madrid. La exposición está comisariada por Sebastiá Mascaró, que ha sido director del Museo del Calzado y de la Industria de Inca (Mallorca) hasta el pasado mes de octubre y con una dilatada experiencia como comisario, con proyectos como el comisariado del estand de Baleares en Arco 2025 y de la exposición 'La Mañana' de Valery Katsuba en PhotoEspaña.

