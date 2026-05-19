Vance defiende la redistribución de recursos en defensa para maximizar "la seguridad" de EEUU

Madrid, 19 de mayo de 2026.
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha rechazado este martes en rueda de prensa que el país norteamericano haya "reducido el número de efectivos en Polonia", sino que ha apuntado a un retraso en el despliegue de tropas destinadas a este país. "No estamos hablando de retirar a todos y cada uno de los soldados estadounidenses de Europa. Estamos hablando de redistribuir algunos recursos de manera que se maximice la seguridad estadounidense. No creo que eso sea malo para Europa. Eso anima a Europa a asumir más responsabilidad. Estados Unidos no puede ser el policía del mundo", ha manifestado.
(Fuente: White House)