El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado que se pone a disposición de su partido para volver a repetir como candidato a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas. "En el PSOE yo aprendí de Juan Carlos Rodríguez Ibarra una cultura que es la de que uno no se propone, por lo tanto yo no me propongo, simplemente me dispongo", ha dicho.

