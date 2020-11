El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que "no se pueden tomar nuevas medidas" mientras no se evalúen las anteriores y ha admitido que este "método" en el hay que "diecisiete reinos de taifas donde cada rey sale cada día anunciando cosas diferentes", no le "gusta nada" ya que hay que plantearlo en CISNS. Ha opinado que "si el resultado final de todo esto" fuera "que hay que volver a un mando único, sería un clarísimo fracaso del sistema autonómico".