Un vecino de Picanya relata que se encontraron cadáveres flotando en el centro de día

Un vecino de la localidad valenciana de Picanya afectado por la dana, Carlos Pavía, explicaba su historia de cómo vivió aquel 29 de octubre cuando se cumple el aniversario de la dana en la provincia de Valencia. "Había un centro de día dónde venía gente mayor y dos vecinos se encontraron varios cadáveres flotando", contaba con los pelos de punta, ahora está "tapiado" y "parece que nadie se acuerde de la gente que murió allí". El vecino de Picanya reconocía que "está costando volver a la normalidad del pueblo" porque "solo queda un puente" y eso afecta a toda la población y lamenta que "lo que antes era un jardín, ahora parece un descampado".