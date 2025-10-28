Vecinos de Catarroja pasado un año de la dana: "Es una vida con más dificultades"

Un vecino de Catarroja afectado por la dana, José Luís Izco, explicaba después de un año de la dana que afectó a los municipios valencianos, que "se echa de menos cosas" y reconocía que "es una vida con más dificultades" por el estado de las calles y las infraesttructuras que les rodean. El presidente de la comunidad de vecinos, José Antonio García, señalaba que "hasta hace dos semanas" no podían "acometer las obras de reparación del edificio" que suman un costa de alrededor de 1,4 millones de euros: "Hemos ido tirando por derramas". El arquitecto y director de la obra del edificio, Javier, que también es vecino del edificio, indicaba que, pasado un año, todavía trabajan en la "reparación de las instalaciones en los sótanos" y, además, en "filtraciones de agua" de la calle.