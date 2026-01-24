Publicado 24/01/2026 19:37:13 +01:00CET

Vecinos de Valverde 42 se movilizan en Malasaña ante compra del edificio por fondo de inversión

La vecindad de Valverde 42, en Malasaña (Madrid), se constituye como 'bloque en lucha' ante la compra del edificio por un fondo de inversión. Fue el pasado 6 de noviembre cuando el fondo de inversión Vencar Capital compró el edificio comunicando a los vecinos y vecinas "su intención de desalojar todas las viviendas según fueran venciendo los contratos, incluso en plazos incompatibles con una alternativa habitacional y pese a que muchos residentes llevan más de dos décadas en sus casas", han explicado los afectados.

