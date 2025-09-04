La venta de segunda mano aportó 1.400 millones a la economía española en 2024, según Amazon

Los clientes de Amazon en España ahorraron 20 millones de euros comprando artículos de segunda mano en 2024. Además, el mercado de productos de segunda mano aportó 1.400 millones de euros a la economía española en el mismo año. Así se desprende de un estudio realizado por la consultora CEBR para Amazon. Los datos del informe revelan un interés creciente en la adquisición de productos usados y reacondicionados.Con el objetivo de promover la sostenibilidad y prolongar la vida útil de los productos, Amazon presenta los Días de Ofertas de Segunda Mano.El centro logístico de Amazon MAD4, en San Fernando de Henares, el primero que la compañía abrió en España, se ha adaptado para gestionar productos de segunda mano y reacondicionados. Así, con más de 35 millones de productos disponibles en el país, la iniciativa fomenta un modelo de consumo más sostenible.