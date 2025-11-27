Víctimas dana ven el perdón de Llorca "papel mojado" si "sigue echando balones fuera a otra administración"La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha advertido que el perdón del candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quedará "en papel mojado" si él "sigue echando balones fuera a otras administraciones" sobre la gestión del 29 de octubre y manteniendo que "hubo un apagón informativo". Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, tras escuchar la intervención de Juanfran Pérez Llorca en Les Corts durante el debate de investidura, en el que el candidato 'popular' ha avanzado que, en caso de ser 'president', sus "primeras palabras" serán para "pedir perdón" a los familiares de las 229 víctimas mortales de la dana que arrasó hace algo más de un año la provincia de Valencia.