La vicepresidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha pedido este sábado en el Congreso de los Diputados, ante la presencia de medio Gobierno y de diputados, que no se utilice la aritmética parlamentaria como coartada para blanquear a EH Bildu, a quien ha pedido no reconocer como "actor político" por no haber condenado los atentados de ETA.(Fuente: Congreso)