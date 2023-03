Victoria Rosell dice que antes se cantaba a la madre de Fraga

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha apuntado antes se cantaba "qué fatalidad, que la madre de Fraga (histórico líder del PP) no pudiera abortar" en relación a la polémica surgida por el vídeo que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', subió a sus redes sociales y luego eliminó, en el que podía escucharse a un grupo de jóvenes cantar "¡Qué pena que la madre de Abascal no pudiera abortar!" en la manifestación del 8M en Madrid. No obstante, entiende que el vídeo pueda parecer "inadecuado" en razón del cargo que ocupa.