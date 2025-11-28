El VII Foro Iberoamericano de la MIPYME culmina con un acuerdo para avanzar en las 4T

El VII Foro Iberoamericano de la MIPYME, que ha reunido en Tenerife a más de 600 expertos de 22 países y cerca de 400 participantes virtuales, ha culminado dos jornadas intensas de trabajo con un acuerdo que pone las bases para avanzar en la correcta implementación de las '4T'. Lo sustentan tres factores esenciales, que se han puesto en evidencia en un diálogo de alto nivel que ha reunido a autoridades gubernamentales y líderes empresariales de Iberoamérica. El primero, la sistematización de herramientas prácticas para fortalecer a las Mipymes, el segundo, identificar y replicar buenas prácticas exitosas en distintos países de la región y el tercero el diseño de mecanismos rigurosos de medición y seguimiento. El evento ha tenido su broche de oro con el anuncio de la próxima sede del Foro Iberoamericano de la Mipyme, que para su 8 edición viajará hasta Paraguay.