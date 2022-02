Vila: “Todo el mundo sabe que Catalunya no será independiente a corto ni a medio plazo”

El exconseller Santi Vila ha considerado legítimo aspirar a trabajar por la independencia, pero ha apelado a los partidos que la defienden a ser valientes porque hay cosas que no cuelan, y todo el mundo sabe que, ni a corto ni medio plazo, Catalunya será un país independiente.En una entrevista a Europa Press, ha asegurado que deben tratar a los ciudadanos con respeto y confiar en que entenderán sus explicaciones: No es necesario estar todo el día fabulando. La gente nos tiene a todos retratados. Otra cosa es que por lealtad o por sentimiento se mantengan fieles a una determinada opción política.Según Vila, los partidos independentistas que hagan este ejercicio de madurez y responsabilidad serán premiados electoralmente, y los que no lo hagan quedarán, a su juicio, en evidencia porque la realidad no acompañará su relato.