Viladecans acoge la XVII edición local del Congreso Nacional del Medio Ambiente

Viladecans se ha convertido en la primera ciudad no capital de provincia en acoger la XVII edición local del Congreso Nacional del Medio Ambiente. Este encuentro, impulsado por la Fundación Conama junto con el Ayuntamiento de Viladecans y la Diputación de Barcelona, ha reunido a un millar de especialistas para analizar los principales desafíos de la sostenibilidad urbana. La edición local de CONAMA se celebra cada dos años en distintas ciudades españolas y complementa al congreso nacional que se organiza en Madrid. Esta cita regional permite profundizar en las problemáticas municipales y en la gestión ambiental más cercana al territorio. La adaptación al cambio climático, la mejora de la calidad ambiental y la renaturalización de los entornos urbanos son algunos de los temas que se abordan en la actual edición. Viladecans está impulsando proyectos clave como la naturalización de la ciudad y la misión de llegar a ser climáticamente neutra en 2030. La cooperación con entidades locales, la innovación y la implicación de la ciudadanía son esenciales en su modelo de transformación. Viladecans ha ganado este año el Premio Green Leaf como ciudad verde europea y acoge ahora este congreso en su apuesta por la sostenibilidad y medioambiente.