Viladecans lidera una jornada para abordar la cultura organizativa en el sector público

Profesionales de sector público y privado se han reunido en el Teatro Atrium de Viladecans en la 'Primera Jornada de Cultura, Talento y Comunicación Interna en el Sector Público', impulsada por el Ayuntamiento de Viladecans con el apoyo de Both People & Comms (Newlink Company). El objetivo es fomentar la cultura organizativa en los organismos públicos a través de los valores, la innovación y la definición de una propuesta de valor para atraer talento y retener el interno. El Ayuntamiento de Viladecans ha reunido a diferentes especialistas para compartir experiencias e iniciativas para inspirar la transformación organizativa del sector público. Desde el consistorio, se ha impulsado el programa AIRE, donde la comunicación interna transmite los valores corporativos como la cohesión y el bienestar en el trabajo. Además, ha desplegado el modelo de innovación MIA, que promueve la mirada innovadora de los equipos a través de una estructura y metodología claras. Ambos con el fin de mejorar la organización y con ello la atención a la ciudadanía. La innovación interna acompaña y promueve la transformación organizativa del Ayuntamiento de Viladecans. La jornada ha contado con mesas redondas, ponencias y debates intergeneracionales para que los profesionales compartan sus propuestas de modernización de las administraciones públicas.