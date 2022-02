Vilalta reclama al Gobierno de Sánchez que "no actúe como si tuviera mayoría absoluta"

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha explicado sobre la reforma laboral que se ha evidenciado que la única mayoría posible en el Congreso es la de la investidura, en la que reivindica que ERC tiene un papel clave, por lo que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "no actuar como si tuvieran mayoría absoluta".También se ha mostrado partidario de incluir las demandas que planteaba ERC a la reforma y que no se incluyeron a través de otras normativas y acuerdos, y ha cargado contra las "excusas" que cree que está poniendo el Gobierno para no reunir a la mesa de diálogo cuando se había comprometido a ello.