Vilaplana afirma que Mazón estuvo comunicado durante su comida el 29-O y que no percibió prisa

La periodista Maribel Vilaplana ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 que, durante la comida de trabajo que mantuvo ese día con el todavía presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón --quien ha anunciado este lunes su dimisión--, este no mostraba "prisa" ni preocupación y que, de hecho, se despidieron a las 18.45 horas --cuando ya había fallecidos por la riada-- hablando de fútbol. También ha dicho que Mazón estaba comunicado y que "atendía su teléfono móvil", "hablaba y también escribía".(Fuente: Europa Press/Generalitat)