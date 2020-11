Villacís sobre El Rastro: "Es más difícil de controlar"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha manifestado, sobre las críticas que comparan los obstáculos por los que ha tenido que pasar el Rastro para su reapertura y las aglomeraciones en Preciados, que le hubiera gustado que este mercadillo tradicional hubiera abierto mucho antes, pero que la diferencia estriba en que en las calles comerciales no ha habido que diseñar un dispositivo nuevo dado que sus comercios no han cerrado. Unido a que el Rastro "es más difícil de controlar en el sentido de que hay más entradas y salidas". En todo caso, el Ayuntamiento "reevalúa la situación cada día", lo que le ha llevado a reclamar "más apoyo del Gobierno" central. "No estamos en una situación ordinaria, todavía atravesamos una pandemia y necesitamos más refuerzo de Policía Nacional y del Gobierno", ha sostenido.(Fuente: Ayto. de Madrid)