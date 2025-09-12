Villamandos respeta la decisión de aplazar al curso que viene el nuevo grado de IA en Andalucía

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha expresado este viernes el respeto de la Junta por la decisión de la Universidad de Granada (UGR) de no implantar este curso el nuevo grado de Ciencia de Datos y de Inteligencia Artificial (IA), que, con el de Ingeniería Biomédica de esta institución en coordinación con la Universidad de Jaén (UJA), quedaban respaldados este pasado jueves por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) para ser incluidos en la nueva programación académica de las universidades públicas andaluzas entre este periodo 2025-26 y el próximo.