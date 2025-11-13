Publicado 13/11/2025 18:25:07 +01:00CET

Visto para sentencia el juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz

El juicio en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- ha quedado visto para sentencia este jueves. En esta sexta y última sesión, la defensa ha señalado al empresario como verdadero filtrador y ha denunciado un juicio paralelo. Las acusaciones han achacado al jefe del Ministerio Público usar a la prensa para imponer una sentencia popular.(Fuente: Europa Press / Tribunal Supremo)

