Viuda de Gregorio Ordóñez : "Escuchábamos a Goyo y estaba hablando nuestra propia conciencia"

La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iribar, ha subrayado el papel que su marido jugó en la sociedad vasca y guipuzcoana durante sus años en la militancia política antes de su asesinato, del que se han cumplido esta semana 31 años.Iribar ha tomado parte en el coloquio 'Gregorio Ordóñez, una fuerza imparable', organizado en la IV edición de la Escuela Gregorio Ordóñez organizada por Nuevas Generaciones (NNGG) del PP en San Sebastián, junto a la presidenta nacional de la organización juvenil de los populares, Bea Fanjul, y Pablo Gómez-Guadalupe, presidente NNGG Euskadi.A la cita han acudido numerosos dirigentes del PP como su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, o el europarlamentario Javier Zarzalejos.