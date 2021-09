Voluntarios de DAMM colaboran en la limpieza de las playas

El 80% de las basuras marinas están compuestas de plásticos, según Ecologistas en Acción. Esto es sólo un ejemplo del daño que causa al medioambiente la basura en los espacios naturales. Con motivo del Día Mundial de las Playas, voluntarios de DAMM han colaborado en la limpieza de plásticos de la arena de Castelldefels. La acción forma parte de #Live to be part of the Change, el plan de voluntariado de la compañía.El objetivo de la iniciativa es frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales y se enmarca en la colaboración de DAMM con el proyecto Libera, que pretende concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener la naturaleza libre de residuos. Además, colaboran con el Centro de Recuperación de Animales Marinos, en cuyas instalaciones reciben tratamiento cetáceos, tortugas y aves marinas.La iniciativa de DAMM pretende concienciar sobre los efectos de los residuos marinos y animar a la población a cuidar de las playas para seguir disfrutando de ellas. (Fuente: )