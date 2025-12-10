Vox asegura que con Pérez Llorca "de momento las cosas van como tienen que ir"

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha considerado que con el nuevo 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "de momento las cosas van como tienen que ir" casi dos semanas después de facilitar su investidura como jefe del Consell en sustitución de Carlos Mazón. "Queríamos acuerdos con luces y taquígrafos y, de momento, ha cumplido con esos acuerdos", ha asegurado. De este modo lo ha manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics de este miércoles, al ser preguntado sobre si le han "convencido" los primeros días de Llorca al frente del Consell. A su juicio, el nuevo 'dueño' del Palau de la Generalitat ha dicho "exactamente lo mismo que en su debate de investidura", mientras que Vox por su parte ha hecho lo propio.