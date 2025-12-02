Vox avisa a Llorca que su apoyo no es un "cheque en blanco": "Le vamos a fiscalizar desde ya"

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha advertido al nuevo 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que el apoyo de su partido a la investidura no es "un cheque en blanco" y que "vigilarán" que cumpla con "todos los compromisos" pactados con el PP contra la "inmigración ilegal" o el Pacto Verde Europeo. "Le vamos a fiscalizar desde ya", ha manifestado en los pasillos de Les Corts después de que Llorca haya tomado posesión como 'president' en sustitución de Carlos Mazón, tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para que saliera adelante su investidura. El síndic de Vox no ha querido opinar sobre la decisión del PP de designar al ya 'expresident' y todavía diputado autonómico Carlos Mazón como portavoz del grupo 'popular' en la comisión de Reglamento de Les Corts, lo que le supone un complemento de 8.879,78 euros anuales.