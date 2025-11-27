Vox "celebra" que Pérez Llorca se haya "comprometido" con las exigencias de su partido

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha agradecido a Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, que se haya "comprometido" con las exigencias de su partido contra la "inmigración ilegal" y el Pacto Verde Europeo. "Vox tiene exigencias, sí, y se las hemos ido exponiendo en estas semanas de negociación. Celebro que las haya comprometido en este debate de investidura. Espero que en su nueva réplica se sumen los compromisos que le acabo de proponer. En ninguno de ellos hay un sillón ni un privilegio para Vox", ha agregado.