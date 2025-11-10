Vox dice que no habrá "negociación" hasta que el PP proponga candidato en la sucesión de Mazón

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha advertido al PP de que no habrá "negociación" sobre la sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana hasta que los 'populares' propongan un candidato, "sea quien sea", cosa que no han hecho "todavía". No obstante, ha reconocido que hasta ahora sí que han habido "contactos", aunque ha considerado "absolutamente irrelevante" quién ha protagonizado los mismos. "El PP tiene que aclararse y nombrar a su candidato. Esa es su competencia y, cuando esté nombrado, hablaremos sobre políticas concretas. Así hemos hecho siempre", ha expresado este lunes en rueda de prensa tras la junta de síndics.