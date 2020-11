Vox ha anunciado este martes que no presentará enmiendas parciales para modificar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021 alegando que con ellas no podría reducir el gasto previsto en las nuevas cuentas. "Es un juego en el que no entramos", ha explicado su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.(Fuente: Congreso)