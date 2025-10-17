Vox respalda la protesta vecinal contra el hostal de Parque de las Avenidas

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha participado este viernes en la protesta vecinal en contra de la actividad del hostal del entorno de Parque de las Avenidas, en el distrito de Salamanca, que considera que sirve para la "acogida de ilegales". Moñino ha estado acompañada del diputado en la Asamblea y presidente provincial de Vox en Madrid, José Antonio Fúster, así como del portavoz nacional de Inmigración, Interior y Seguridad del partido, Samuel Vázquez, quien ha catalogado la situación como "un problema que han ocultado durante años el PSOE y el PP".(Fuente: Vox)