Publicado 20/11/2025 16:01:31 +01:00CET

Vox sigue "negociando" con el PP y solo investirá a Pérez Llorca si hay un acuerdo previo

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha explicado que su partido sigue "negociando" con el PP apoyar la investidura del candidato 'popular' a la presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y ha subrayado que solo votarán a favor si hay un acuerdo previo: "Si damos un apoyo a la investidura, en el caso de que lo demos, será porque hay un acuerdo entre Vox y el Partido Popular". "Hasta que no se cierre la negociación, no sabemos cómo se va a articular una cosa u otra. Pero tampoco esperen ninguna sorpresa. Vox no da sorpresas. Vox dice lo mismo siempre, desde enero del 2014 en que nos constituimos oficialmente" ha subrayado.

Vídeos destacados

Lo más leído