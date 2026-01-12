La Xunta propone "contratos" de alumnos para regular las pantallas fuera de horario escolar

El Gobierno gallego impulsará un Plan Integral de Bienestar Digital que, con un presupuesto de 7,4 millones de euros, incorpora en torno a medio centenar de medidas. Entre las más "llamativas", en palabras del propio presidente, Alfonso Rueda, está el impulso de "contratos voluntarios" entre centros educativos y alumnos para tratar de regular el uso de pantallas fuera de horario escolar.Así lo ha explicado Rueda en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, donde ha incidido en que, a la espera de que se apruebe la "pionera" ley de educación digital, el Ejecutivo autonómico quiere ir ya "dando pasos" para que los centros sean entornos digitales "seguros y saludables", además de promover un uso "adecuado y consciente" de la tecnología.(Fuente: Xunta de Galicia)