La Xunta retendrá un 30% de fondos de cooperación local a ayuntamientos que no limpien franjas

La ley de medidas fiscales y administrativas es la vía por la que la Xunta regulará las novedades en varias normas (como las de prevención de incendios o montes) con el fin de intentar garantizar la limpieza en las franjas secundarias próximas a viviendas y facilitar la ejecución de estas tareas en fincas en las que sus propietarios no lo hagan antes de mayo.Con el trasfondo de la gran ola de incendios de este verano, Rueda ha aprovechado la rueda de prensa en Celanova, donde este lunes se ha reunido el Ayuntamiento, para analizar que en la norma que acompaña a las cuentas de 2026 se incluye una modificación con el fin de promover que los ayuntamientos se adhieran al convenio para la limpieza de las franjas secundarias, bajo riesgo de ser penalizados en los recursos que reciben de la Administración autonómica.(Fuente: Xunta de Galicia)