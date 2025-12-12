La XXVII edición de los Premios DDHH de la Abogacía reconocen la labor de la abogacía defensora

La Abogacía ha entregado sus Premios Derechos Humanos 'Carlos Carnicer', que en esta XXVII edición, han reconocido la defensa de la abogacía defensora. El abogado argentino, César Sivo, ha sido galardonado en la categoría de 'Persona' por consolidar una red regional de juristas, fortaleciendo la cooperación internacional y promoviendo la protección de defensores de derechos humanos por toda América Latina. En la categoría Institución, se ha alzado con el galardón el Colegio de Abogados de Estambul por su compromiso con la salvaguarda del derecho a la defensa, la libertad de expresión y la independencia de la abogacía.En cuanto a la categoría de Comunicación, la Fundación Cepaim ha recibido el premio gracias a su Espacio X Derechos de CONVIVE, un laboratorio cívico dedicado a la de defensa de derechos y a vigilar el cumplimiento de la Agenda 2030. Por último, el Premio 'Nacho de la Mata' ha sido para Carmen Díaz, presidenta y fundadora del colectivo Madres Unidas contra la Droga de Vallecas que defiende los derechos de las personas en situación de especial vulnerabilidad, especialmente de niños y niñas.Cuatro galardonados que han destacado por su compromiso con los derechos humanos en una edición a la que se han presentado 32 candidaturas.