Yolanda Díaz reprocha los discursos "frívolos" sobre fiscalidad

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha alertado de los discursos "frívolos" en materia de fiscalidad, cuestión en la que ha considerado necesario una reforma para hacer frente a la "injusticia" en esta materia.Ha sido en el congreso de técnicos de Hacienda (Gestha) que se celebra en A Coruña y en el que ha planteado, en el ámbito de estas reformas, "un impuesto a las grandes herencias" en España. "Las grandes transmisiones patrimoniales deben contribuir a la igualdad de oportunidades en nuestro país", ha dicho también.