Zafra insiste en que Ayuso "no está imputada judicialmente"

Publicado 12/08/2019 14:10:35 CET

Cargando el vídeo....

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y secretario de organización del partido, César Zafra, ha asegurado este lunes que si la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fuera imputada en algún caso de corrupción tras ser proclamada presidenta, tendría que dimitir como está firmado en el acuerdo aunque piensa que se trata todo de que algunos partidos quieren acaparar el foco mediático. Al ser preguntado sobre las informaciones que vinculan a Ayuso con la trama 'Púnica', Zafra ha defendido que aparecen "cientos de personas" porque es uno de los sumarios más grandes y hay personas imputadas en las distintas etapas por un proceso judicial y Ayuso, por el momento, "no está inhabilitada judicialmente". "En Ciudadanos hemos levantado alfombras en Anadalucía, viendo las fechorías del PSOE y en Madrid no vamos a tener ningún problema en que una vez que haya un proceso judicial, si es que lo hay, actuaremos en consecuencia porque en los acuerdos que hemos firmados no pueden haber imputados en ningún gobierno donde esté Ciudadanos. En esta Legislatura hemos hecho dimitir a imputados y esta será nuestra forma de actuar", ha aseverado.