Zaplana tras su declaración: "Todo lo que tenía que decir lo he dicho"

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro del PP, Eduardo Zaplana, ha asegurado que en su declaración en el juicio del conocido como caso Erial y ha asegurado que ha dicho "todo lo que tenía que decir" al contesta a todas las partes que le han preguntado y "especialmente al ministerio público", cuyo interrogatorio se ha prolongado por más de tres horas y media. "El juicio empieza ahora", ha constatado. Preguntado por si teme que alguno de los acusados haya alcanzado un pacto con Fiscalía, ha replicado: "Eso es lo que parece, pero lo que tiene que venir, vendrá. Yo he hecho lo que tenía que hacer y he declarado a todo el que me ha querido preguntar". Asimismo, sobre si está contento, ha comentado: "Cómo voy a estar satisfecho después de tantos años".