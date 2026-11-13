Zelenski anuncia el desbloqueo de negociaciones con Rusia y un histórico canje de prisioneros

Madrid, 13 de noviembre de 2026. Ucrania confirma que se han desbloqueado las negociaciones con Rusia. Un avance que llega después de la reunión del presidente Zelenski con los enviados especiales de Donald Trump para negociar el fin de la guerra: El empresario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense y asesor de la Casa Blanca. Sobre la mesa, un acuerdo para llevar a cabo el mayor intercambio de prisioneros desde el inicio de la invasión, con miles de soldados que podrían regresar a casa. (Fuente: Europa Press, Zelenskyy, Putin)