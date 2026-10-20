Zelenski asegura que Witkoff viajará a Rusia para lograr un encuentro trilateral con Rusia

Oslo (Noruega), 20 de octubre de 2026. Declaraciones del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras el encuentro mantenido con el enviado especial de la Casa Blanca a Oslo (Noruega), Steve Witkoff; con el objetivo de acercar posturas para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Zelenski ha señalado que "Steve viajará mañana" a Moscú durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, quienes también han participado de unas "conversaciones importantes" con Witkoff y Jared Kushner, este por videoconferencia. (Fuente: Volodymir Zelensky)