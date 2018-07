Casado (PP) cuestiona la eficacia de la euroorden ante el caso de Puigdemont "si no hay confianza entre países"

Publicado 14/07/2018 19:12:18 CET

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del PP, Pablo Casado, ha señalado este sábado que "habrá que plantearse qué eficacia tiene la orden de detención europea", así como "el espacio Schengen", si "no hay confianza mutua entre países, si no se respetan las decisiones judiciales de un estado miembro", y "si se avergüenza el poder judicial de un aliado vecino", en referencia a la última decisión de la Justicia alemana sobre el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, al que un tribunal germano declina entregar por los delitos de rebelión que se le atribuyen en España.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto con compromisarios, afiliados y simpatizantes de su partido en Roquetas de Mar (Almería), Casado ha apuntado que, "si no se respetan las resoluciones oficiales de España, habría que plantearnos la aplicación de la euroorden y también la supresión de la confianza mutua en levantar fronteras".

"Eso no quiere decir que estemos diciendo que no creemos en esa libertad de movimiento, lo que estamos exigiendo es un respeto a las decisiones soberanas de la justicia española", ha dicho el dirigente popular, quien también se ha mostrado de acuerdo con no aceptar la extradición de Puigdemont "cuando se pretende que le salgan gratis gravísimos delitos contra la Constitución y las libertades de los españoles".

Con ello, ha apelado a la "confianza" que debe haber entre los estados miembro de la Unión Europea a la hora de tener en cuenta la decisiones judiciales que se dictan en cada país, al tiempo que ha recordado que "se ha suprimido la eficacia de Schengen en seis ocasiones entre Francia y España", o "en seis estados de la Unión Europea" a raíz de la crisis migratoria.