Senador de Bildu lamenta que los fallecidos del caso Almería no sean reconocidos como víctimas del terrorismo

El senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, ha lamentado que las víctimas del 'caso Almería', los tres jóvenes santanderinos --Juan Mañas, Luis Cobo y Luis Montero-- que fueron asesinados en 1981 por la Guardia Civil tras ser identificados por error como miembros de ETA, no vayan a ser reconocidas como víctimas del terrorismo. Una falta de "voluntad política" para este reconocimiento es lo que se desprende de una respuesta escrita emitida por el Gobierno, según ha apuntado el senador.

Iñarritu presentó en el Senado una pregunta escrita en la que instaba al Gobierno a pronunciarse sobre si iba a reconocer a los fallecidos en el 'caso Almería' como víctimas del "terrorismo del Estado". Además, la pregunta insistía al Ejecutivo para que respondiera si contempla "aclarar todas las lagunas que ocurrieron en aquel triple asesinato y que siguen sin ser aclaradas".

"¿Es cierto que varios de los agentes implicados en el asesinato cobraron fondos reservados durante varios años? ¿Quiénes? ¿Por qué razón? ¿Qué cantidad?", continúa la cuestión, que también solicitaba "los diferentes atestados e informes realizados" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) sobre el 'caso Almería'.

La respuesta el Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, se limita a informar de que la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo y el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, reconocen dicha condición de víctimas "únicamente a las que lo hayan sido en actos terroristas o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana".

Además, el Gobierno señala que "los delitos de terrorismo se encuentran tipificados en el Código Penal español en el Título XXII, Capítulo VII, artículo 571 y siguientes".

UNA "VAGA" RESPUESTA

Así las cosas, el senador Iñarritu ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que esta es una "vaga respuesta" en la que "se ve que no hay voluntad política para reconocer a estar personas como víctimas del terrorismo". El senador ha explicado que no es la primera vez que pregunta por el 'caso Almería', sino que ya lo hizo años antes al gobierno del PP sobre unas presuntas pensiones de fondos reservados que estarían recibiendo los responsables del asesinato de los tres chicos. "El gobierno no me respondió", ha señalado.

Años después, Iñarritu ha vuelto a interpelar al Ejecutivo después de que un familiar de uno de los asesinados se pusiera en contacto con él para ver qué tipo de iniciativas se podrían presentar sobre este asunto, puesto que las familias "vienen reclamando desde hace décadas que estas personas sean reconocidas víctimas del terrorismo". De hecho, según ha narrado, hubo una declaración del Parlamento de Cantabria que también solicitó este reconocimiento.

La pregunta más actual fue registrada cuando Mariano Rajoy estaba todavía al frente del Gobierno, sin embargo, por la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez por la moción de censura, la respuesta ha sido por parte del gobierno del PSOE. "Se agarran a la Ley, no hay visos de que haya voluntad política por parte del Gobierno del PSOE para hacer los cambios legislativos que permitan reconocer a estas personas como víctimas del terrorismo", ha lamentado.

Por último, el senador ha aclarado que la pregunta ha tardado demasiado tiempo en ser respondida, por lo que el propio reglamento del Senado estipula que pasa a convertirse en una pregunta oral que será planteada próximamente en la comisión pertinente de la Cámara Alta. Será entonces cuando el Gobierno "tendrá que responder a esta pregunta y a las que no ha contestado", según ha apuntado Iñarritu.