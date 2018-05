Cs pregunta al Gobierno si conoce la disputa entre la dirección de La Almoraima y el Ayuntamiento de Castellar

Publicado 19/05/2018 11:24:46 CET

CÁDIZ, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Cádiz Javier Cano ha presentado una pregunta escrita al Gobierno para saber si conoce el enfrentamiento entre la dirección de la finca La Almoraima y el Ayuntamiento de Castellar de la Frontera.

En la pregunta, recogida por Europa Press, Cano ha recordado que en torno al año 2013 el Gobierno manifestó su intención de privatizar la finca Almoraima, un gigantesco latifundio público dentro del término municipal de Castellar y del parque natural de Los Alcornocales.

Por su parte, según ha explicado el diputado de Cs, en el mes de mayo del 2015 se publicaba que el Estado renunciaba a vender esta finca, así, la directora y gerente de la sociedad pública propietaria del latifundio, Isabel Ugalde, reconoció que el Gobierno ya no pretendía desprenderse de esta finca.

"Esta finca gaditana de 14.113,1 hectáreas fue expropiada al grupo de José María Ruiz-Mateos en 1983 por el primer Gobierno socialista de Felipe González", ha detallado Cano.

A finales del mes de abril ha salido a la luz pública el enfrentamiento que mantienen de un lado el Alcalde de Castellar y la directora de la finca.

Así, el diputado de la formación naranja se ha hecho eco de que el alcalde de Castellar, Juan Casanova, ha mostrado su "enfado e indignación" ante lo que viene ocurriendo con el sendero de la mariposa monarca ya que insiste en que "el pueblo de Castellar está sufriendo un maltrato inaguantable por parte la gerente de la Finca La Almoraima", mientras que, por su parte, Ugalde ha respondido que siempre "es sensible con el pueblo de Castellar", asegurando que "la creación de riqueza y empleo en el municipio es su prioridad".

Cano ha continuado informando de que el alcalde de Castellar ha asegurado que este sendero se "usa desde siempre" y que su intención era apostar por un turismo activo a través de una actividad de senderismo centrada en la mariposa monarca pero cuando pidió permiso a la Junta para mejorar el camino, desbrozarlo y señalizarlo, le dijeron que necesito permiso de La Almoraima porque no está deslindado el dominio público hidráulico.

En este sentido, el diputado ha recogido que el Ayuntamiento de Castellar tras hacer gestiones con el Ministerio, Ugalde le entregó un documento "que dice que el sendero no discurre por su finca y que no tiene que dar autorización", algo que es interpretado por la Junta como autorización y autoriza a hacer una inversión de 30.000 euros pero cuando "ya está todo preparado, señalizado y a punto de inaugurar viene Ugalde y dice que no ha dado autorización", puntualizó el primer edil.

Ante esta situación, el alcalde anunció que escribió una carta a la Ministra de Agricultura pidiendo el cese de Ugalde, misiva que fue trasladada a Cs tras una visita de sus diputados y senadores por Cádiz a la localidad campogibraltareña el pasado 2 de mayo.

Por todo ello, Cano ha preguntado "si el Ministerio de Agricultura tiene constancia del enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Castellar y la dirección de la finca", así como si ha recibido la carta del alcalde.

Asimismo, el diputado de la formación naranja ha cuestionado si el Ministerio va a autorizar la utilización del camino conocido como 'El sendero de la Mariposa Monarca' y si va a conceder permiso para los trabajos de recuperación del 'Camino Viejo a Jimena de la Frontera' que une el Castillo de Castellar con el Castillo de Jimena, en su tramo que discurre por la finca La Almoraima.