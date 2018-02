Jiménez Barrios urge al Gobierno a "restaurar la legalidad" en La Línea (Cádiz) y el PP-A le acusa de "confrontar"

Publicado 22/02/2018 12:40:28 CET

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha urgido este jueves al Ejecutivo central a "restaurar la legalidad, la autoridad y el orden" en la zona del Campo de Gibraltar, especialmente en La Línea de la Concepción (Cádiz), a tenor de los últimos sucesos en materia de seguridad, mientras que el PP-A le ha acusado utilizar una comparecencia parlamentaria sobre el Brexit para "confrontar" con el Gobierno.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, a fin de informar acerca de las gestiones del Gobierno andaluz ante el Brexit y su incidencia en Andalucía, teniendo en cuenta, la especial situación de la zona del Campo de Gibraltar, Jiménez Barrios ha defendido que el Gobierno andaluz "no es el de la confrontación, sino el de la colaboración y el trabajo".

Si bien, se ha referido a los últimos sucesos en el Campo de Gibraltar, entre ellos el asalto al Hospital de La Línea para liberar a un presunto narcotraficante, y ha subrayado que no estamos ante "un hecho puntual" como defiende el Gobierno, sino ante una situación de "emergencia" que requiere una actuación "necesaria". "Se ha producido un salto exponencial porque ya no estamos hablando de contrabando de tabaco sino de bandas armadas y eso no se puede permitir", ha advertido.

En relación al Brexit, Jiménez Barrios ha señalado que la Junta está desplegando numerosas acciones para paliar el posible impacto en Andalucía, con una especial atención a los trabajadores del Campo de Gibraltar. En este sentido, ha señalado la participación de la Junta en foros europeos, así como la puesta en marcha de iniciativas sectoriales en materia de agricultura, turismo o comercio internacional.

Ha recordado que la Junta realizó un informe con una valoración de las consecuencias del Brexit y propuestas de las acciones correspondientes para minimizarlas en lo posible, dentro del ámbito de las competencias de la comunidad autónoma. Un informe que fue elaborado con las aportaciones de todas las consejerías implicadas y que, según ha indicado, "está sometido a un permanente proceso de actualización lo que lo convierte en un documento abierto y adaptable a las nuevas circunstancias que se produzcan a lo largo de este proceso".

Asimismo, ha señalado que el Gobierno andaluz viene participando en los foros de diálogo que el Gobierno de España tiene abiertos y ha asistido a las reuniones que ha convocado el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid y en el Campo de Gibraltar, así como a las dos reuniones informativas sobre el Brexit de la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea.

De igual modo, ha informado de que la Junta está participando en los foros europeos, donde está "poniendo el acento en que los trabajadores de la comarca del Campo de Gibraltar no se vean perjudicados por la salida del Reino Unido de la Unión". En este sentido, ha recordado la intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía ante el pleno del Comité de las Regiones, en su reciente viaje a Bruselas.

También, ha destacado que el Gobierno andaluz está en permanente contacto con las instituciones más afectadas por las consecuencias del Brexit y ha puesto en valor la reunión de la presidenta de la Junta con el ministro principal de Gibraltar, el pasado 25 de enero. Una reunión, que ha calificado de "histórica, fructífera y necesaria" en el contexto en el que nos encontramos, "donde ambas partes pusieron en común sus preocupaciones, especialmente, en lo referido a los trabajadores transfronterizos y al impacto económico en la zona".

En este sentido, ha indicado que los acuerdos finales que se alcancen entre las partes negociadoras sólo se aplicarán a Gibraltar si hay entendimiento entre España y el Reino Unido, "de ahí que cuanto más fluidas sean las relaciones entre todas las partes, más fácilmente podrán alcanzarse acuerdos que redunden en beneficio de la comarca del Campo de Gibraltar y, por ende, de Andalucía".

Con el mismo objetivo, ha citado otros encuentros con autoridades del Campo de Gibraltar, como la reunión que mantuvo la presidenta la Junta con el alcalde de La Línea, tras lo que abogó por la creación de una Agrupación Europea de Cooperación Territorial para Gibraltar y el Campo de Gibraltar, de forma similar a como la tienen a nivel local, las ciudades de Castro Marín y Villa Real de San Antonio en el Algarve portugués con Ayamonte.

LA OPOSICIÓN RECLAMA MÁS INVERSIONES EN EL CAMPO DE GIBRALTAR

En el turno de intervención de los grupos, la diputada del PP-A Ana Mestre ha considerado que en la comparecencia de Jiménez Barrios no ha habido "novedades" y que ésta se ha solicitado siguiendo la estrategia de "confrontación" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con el Ejecutivo central, siendo esta comparecencia un "tótum revolútum" sobre distintas cuestiones. Frente a ello, la parlamentaria 'popular' ha reclamado "confianza y lealtad" entre las instituciones en un contexto como éste.

Mestre, que ha destacado el interés del Gobierno central y su actitud "responsable y coherente" por minimizar los daños colaterales que puede sufrir el Campo de Gibraltar y especialmente La Línea (Cádiz), ha señalado que cuando una administración "exige mucho a otra" -- la autonómica a la central-- ésta debe tener "los deberes hechos", algo que, en su opinión, no ocurre porque se trata de una zona "muy denostada" por la falta de inversiones del Ejecutivo de Susana Díaz.

Por parte de Podemos, su diputado Jesús Rodríguez se ha mostrado convencido de que habrá una salida "suave" de la UE por parte de Reino Unido, "si que es la hay", y ha destacado que si hay un sitio al que se le puede "golpear" es el Campo de Gibraltar y, especialmente a La Línea (Cádiz), un territorio con el que las instituciones tienen una "deuda". Ha reclamado incentivos y bonificaciones para esta zona, así como una relación de "cordialidad" con Gibraltar para que los efectos del Brexit no lo paguen los trabajadores transfronterizos.

En nombre de Cs, su portavoz adjunto, Sergio Romero, ha comparado a Jiménez Barrios con "el director andaluz de estadísticas" por exponer datos que "ya tenemos" y le ha pedido que se aproveche el tiempo y en vez de traer estos datos, traiga "propuestas". Ha reclamado autocrítica a las administraciones porque, en su opinión, la situación que vive el Campo de Gibraltar es "muy desesperante" por los problemas de desempleo, absentismo escolar, pobreza, inseguridad, salud o falta de inversiones.

El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha defendido la necesidad de afrontar este problema desde el diálogo, la cordura y una "profunda confianza" entre las instituciones porque estamos ante una situación que puede tener muchas consecuencias en la economía del Campo de Gibraltar y en los trabajadores transfronterizos. Además, ha pedido "sensatez y luces largas" de cara a los últimos sucesos en La Línea, "máxime en un contexto como el actual".

Finalmente, la diputada del PSOE-A Rocío Arrabal ha subrayado el papel de Susana Díaz para minimizar los daños que el Campo de Gibraltar pueda sufrir con el Brexit, mencionando su visita a Bruselas, su reunión con el primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, o su presencia in situ en La Línea. Ha criticado la "indiferencia" del Gobierno central con esta zona y que el PP-A "tire balones fuera", y ha indicado que los habitantes de este territorio tienen derecho "a no ser discriminados".

En su turno de réplica, Jiménez Barrios ha defendido que el compromiso de la Junta con La Línea es "total", con 40 millones al año, y ha negado que exista una situación "de abandono" de esta zona y una "falta de ambición" por parte del Ejecutivo de Susana Díaz, tal y como han asegurado algunos grupos. Asimismo, ha defendido la lealtad institucional del Gobierno autonómico con el central en todo lo referido con el Brexit.