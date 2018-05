PSOE pedirá la comparecencia del ministro del Interior en el Senado por los últimos sucesos en Algeciras

Publicado 16/05/2018 14:56:07 CET

CÁDIZ, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha trasladado este miércoles su apoyo a la familia del pequeño fallecido en el incidente trágico de la playa de Getares, en Algeciras, así como la solidaridad hacia los agentes agredidos el pasado sábado, al tiempo que ha anunciado que pedirá la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que dé explicaciones sobre la gravedad que está alcanzando la conflictividad generada por el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

En un comunicado, el portavoz socialista de Interior en el Senado, Francisco González Cabaña, ha indicado que "a la constante estrategia del avestruz de esconder la cabeza para no ver lo que ocurre a su alrededor, Zoido suma ahora la estrategia del calamar, generando confusión convencido de que aquello de lo que no se habla, no existe".

En este sentido, el senador socialista ha criticado que "el ministro hable de tumulto callejero cuando se agrede brutalmente a los agentes o diga que no era una narcolancha cuando lo que arrolló al niño era una nodriza de las que se utilizan para abastecer a las embarcaciones que transportan la droga".

"Estos días se está celebrando un juicio en Alsasúa por atentado contra dos guardia civiles, un hecho dramático en el que la Justicia está actuando, pero lo que sucedió en Algeciras el ministro trata de descafeinarlo como si hubiese sido una 'peleíta 'de gente sin antecedentes por narcotráfico cuando dos de ellos al menos los tienen, diciendo que no se identificaron cuando el alcalde así lo declaró a los medios", ha indicado González Cabaña para reprochar a Zoido que "intenta que no se hable de narcotráfico y que su 'mundo de Yupi', donde él vive y quiere que vivamos los demás, sea la realidad".

"La realidad desmiente permanentemente al ministro", ha recalcado el senador socialista que ha acusado al titular de Interior de estar "roznando la mentira de Estado como sistema".

Así, ha puesto el énfasis en la cadena de contradicciones sobre lo sucedido entre los distintos altos cargos del PP, "el ministro desmiente al delegado del Gobierno, Antonio Sanz, el delegado al ministro y el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ante el horizonte electoral, navega con bandera de conveniencia y desmiente a los dos".

Ante ello, el portavoz de Interior ha apuntado que "estamos asistiendo a un hecho bochornoso, esperpéntico, una ceremonia de la confusión, de nuevo el fuego amigo constante en la vida interna del PP en ese triángulo de las Bermudas que conforman Landaluce, Sanz y el ministro".

González Cabaña ha recordado que había un compromiso del Gobierno trasladado por Zoido en una de sus visitas al Campo de Gibraltar sobre la publicación de un decreto de prohibición de las narcolanchas, "y todos nos preguntamos por qué ese decreto, esa orden duerme el sueño de los justos en el cajón del ministro de Fomento, en un ejemplo más de descoordinación de este Gobierno agotado".

RESTITUIR A LOS GRECO

De otro lado, el portavoz socialista se ha referido al anuncio realizado por el presidente del Gobierno en torno a los grupos de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (GRECO) señalando que "se cubrió de gloria pues llevamos años denunciando el desmantelamiento por parte de Fernández Díaz de todo el sistema implantado en la provincia cuando Rubalcaba era ministro del Interior y cuya labor de investigación es fundamental para poder poner a disposición de la Justicia a los responsables de las tramas que operan en la provincia".

"Vamos a pedir la restitución de los grupos GRECO que hizo desaparecer el gobierno de Mariano Rajoy", ha abundado González Cabaña, insistiendo en que "la sensación es que los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están abandonados a su suerte tras las líneas enemigas y es totalmente injusto pues son los encargados de velar por nuestra seguridad, pero su ministerio no mira por su propia seguridad".

"INFINIDAD" DE INICIATIVAS

Continuando esa línea, el senador ha recordado la "infinidad" de iniciativas parlamentarias que el Grupo Socialista ha elevado a las Cortes Generales denunciando "esa situación de inferioridad y la magnitud que alcanza ya la ruptura de la paz social en la comarca por el impacto del narcotráfico que se irradia hacia toda la provincia".

"Todo es un auténtico despropósito y se viene reiterando semanalmente, cuando no día a día", ha dicho instando a repasar la hemeroteca de sucesos pero "no por eso, el Estado de Derecho se tiene que rendir".

De igual modo, el portavoz de Interior se ha remitido a la proposición no de Ley que se aprobó en el Parlamento de Andalucía a propuesta del PSOE y que fue apoyada por todos los grupos.

Esta iniciativa se trasladará como moción al Senado porque "es el único intento serio y global de dar una solución al problema, con planes policiales, planes de acción social y planes de empleo en una provincia y comarca duramente castigada por desempleo". "Debería ser el guión, la hoja de ruta en la línea del compromiso que planteó Susana Díaz en la reunión del pasado mes de abril", ha añadido.

Así, González Cabaña lo ve como "un instrumento de colaboración y auténtica lealtad institucional ante un grave problema que afecta al conjunto del Estado" y en este sentido, ha advertido de que "todo lo malo se imita" recordando las agresiones a agentes que se han producido en Córdoba o Linares porque "hay un espejo de violencia contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado donde mirarse".

"Este plan no puede eximir al ministro de su gran responsabilidad", entiende González Cabaña que ha valorado la reacción de la sociedad civil del Campo de Gibraltar y la provincia que han dicho basta ya a esta tragedia y han convocado a una movilización para plantar cara al narcotráfico.

"Nosotros desde lealtad que Sanz pide y nunca practicó en su dilatada vida política, no vamos a dejar solos a la policía ni a la gente honesta, honrada y pacífica del Campo de Gibraltar que es la inmensa mayoría de la ciudadanía", ha apuntado, anunciando las iniciativas que ha registrado en el Senado y elevarán al próximo Pleno para que Zoido dé explicaciones.