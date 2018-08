Francisco de la Torre dice que "es posible" que PP de Málaga "no haya hecho el mismo esfuerzo" para todos los candidatos

Publicado 23/07/2018 15:47:14 CET

MÁLAGA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha indicado este lunes, después del congreso del fin de semana en el que Pablo Casado ha salido elegido presidente del PP, que "es posible" que la Dirección provincial "no haya hecho el mismo esfuerzo para facilitar las cosas para todos los candidatos" a presidir el partido "que a lo mejor se hizo con la primera candidata que vino", Soraya Sáenz de Santamaría.

Cuestionado por los periodistas sobre el congreso y si cree que le puede pasar factura al partido a nivel provincial el haber apoyado a Sáenz de Santamaría, ha afirmado que una cosa es votar a un candidato, considerando que eso "es absolutamente indiferente, lo importante es que se salga cohesionado y con el interés de trabajar con la máxima eficacia por el bien común de España", y otra el desarrollo del proceso hacia el congreso.

En este sentido, ha incidido en ver que "las organizaciones provinciales o regionales hayan tenido la forma de actuar más correcta o no, en el sentido de que se tenía que haber hecho, y no sé si se ha hecho adecuadamente por parte de cada una de las direcciones provinciales y de regionales, para que los militantes se sintieran en la libertad y luego los compromisarios también y sobre todo la oportunidad de oír a cada uno de los candidatos y que estos pudieran organizar actos con el mismo apoyo".

"Si se ha hecho así, no hay ningún problema, si no se ha hecho así, creo que hay algo ahí de imagen al menos de esas organizaciones provinciales que no queda bien, desgaste, no sé qué palabra poner, la que ustedes quieran", ha señalado De la Torre, quien ha reiterado que "la cuestión es cómo se ha hecho la actuación, la conducta, la estrategia, el trabajo para que el congreso se desarrollara en términos de libertad".

En este contexto, ha añadido que no es que asegure que la Dirección Provincial no ha actuado correctamente, porque, ha dicho, "no tengo todos los datos"; pero ha apuntado que "es posible que no haya hecho el mismo esfuerzo para facilitar las cosas para todos los candidatos que a lo mejor se hizo con la primera candidata que vino, Soraya Sáenz de Santamaría, que tiene todos mis respetos".

Así, ha explicado que, aunque no ha estado en el detalle de las respectivas campañas, "igual los otros candidatos no encontraron la misma colaboración". "No tengo datos, pero da la impresión de que no ha sido totalmente igual, aunque debiera haberlo sido y es una buena lección que todos deben tener de cara al funcionamiento democrático de todos los partidos; que se hagan elecciones internas con el mismo grado de libertad que se hacen las elecciones", ha manifestado.

Cuestionado por si a nivel regional se le ha dado una llamada de atención al partido por los años que lleva gobernando el PSOE en la comunidad, ha indicado que "es una reflexión que tiene un sentido histórico". "Yo lo he dicho más de una vez, el PP tenía que haber hecho un esfuerzo hace mucho tiempo para transmitir unos mensajes que ilusionaran más y mejor en la comunidad andaluza", ha afirmado.

Al respecto, ha dicho que en su opinión se tenía que haber incidido en la mejora en la educación, "porque me parece que Andalucía lo necesita con urgencia y nunca los gobiernos andaluces, siempre del PSOE, han estado a la altura".

Preguntado por el presidente regional del PP y candidato, Juanma Moreno, ha apuntado que no va a hacer comparaciones, sino que "es el candidato que tiene de una manera natural el PP y lo que tenemos que hacer todos es procurar que ese candidato, con las mejores listas en todas las provincias y las mejores ideas y programas, trate de conseguir el mejor resultado posible".

El alcalde de Málaga ha indicado que "siempre te agrada que lo que tú apoyas gane" en referencia a Casado, a quien expresó su apoyo una vez que María Dolores de Cospedal quedó fuera; y se ha mostrado "seguro de que hará una buena labor de cohesión interna y una buena labor de trabajar desde el espacio de centro-derecha con ambición de competir con el centro-izquierda para dar lo mejor al servicio de los objetivos que tiene España".

Previamente, cuestionado también por los periodistas sobre este congreso, De la Torre ha hecho un balance positivo del mismo y ha destacado esa "voluntad anunciada de integración y de cohesión dentro del partido", que ha considerado "importante".

Para De la Torre, el congreso ha sido "una demostración de la capacidad de conectar, de transmitir, de emocionar y de ilusionar de Pablo Casado a los compromisarios y asistentes que, con independencia de que algunos tuvieran un voto decidido, ha habido también un factor de influencia en esa capacidad de conexión".

Así, se ha mostrado "seguro de que las cosas a raíz del congreso irán aún mejor y la colaboración del PP a la democracia, a la sociedad y a la nación española serán aún más eficaces y mejores".

Ha indicado que el PP "ha desarrollado un papel a lo largo de historia de la democracia de gran trascendencia y tiene que seguir desempeñándolo", apostando por "todo lo que sea fortalecer, prestigiar, cohesionar, dar fuerza al partido y servir al bien común al país, desde unas posiciones de conseguir plena igualdad, solidaridad y un plano de libertad clarísimo en el plano político y también de la economía".

Asimismo, se ha referido a la educación, "que también puso en sus palabras, como un elemento clave para el progreso y de esa igualdad social"; y a la cohesión territorial, "que también es un objetivo muy claro de estos próximos años, con otras fuerzas políticas, pero desde una fuerza que transmite bien sus mensajes y hace muy bien las cosas".