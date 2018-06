Santamaría pregunta a Díaz y Sánchez "para cuándo la financiación autonómica" y apuesta por cambiarla con consenso

Actualizado 23/06/2018 15:09:42 CET

MÁLAGA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia del PP, Soraya Sáenz, ha dicho tanto al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "les dejamos todos los papeles preparados, todos los informes hechos, todos los cálculos efectuados" y ha preguntado ahora "¿para cuándo la financiación autonómica?".

Además, ha afirmado que "si soy presidenta" la financiación autonómica "se cambiará con consenso de Andalucía y todas las comunidades autonómicas", ya que "nosotros practicamos la lealtad institucional, en el Gobierno y en la oposición".

Sáenz de Santamaría ha elegido Málaga para abrir este sábado la campaña interna para presidir el partido con un primer mitin para los afiliados en el auditorio Eduardo Ocón, un recinto al aire libre en pleno centro de la ciudad, donde han asistido unas 500 personas, según la organización.

Durante su intervención ha aludido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, recordando que cuando venía a Andalucía "me acogía con siguiente recibimiento: '¿para cuándo la financiación autonómica?" y ha dicho tanto a Díaz como a Sánchez que "les dejamos todos los papeles preparados, todos los informes hechos, todos los cálculos efectuados", preguntando ahora "¿para cuándo la financiación autonómica?".

Ha criticado que Sánchez ha dicho que "no le daba tiempo", añadiendo que "para cambiar la televisión española no ha tardado". "Para eso sí que tiene tiempo", ha agregado.

Por ello, ha anunciado que "si soy presidenta" la financiación autonómica "se cambiará con consenso de Andalucía y todas las comunidades autonómicas", ya que "nosotros practicamos la lealtad institucional, en el Gobierno y en la oposición".

"Con acuerdo de Andalucía y todas las comunidades autónomas --ha insistido--, que ya me da por qué no tiene tiempo Sánchez; no es que no tenga tiempo, es que ha llegado al Gobierno con muchas deudas", ha concluido.