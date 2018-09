De la Torre exige a Vázquez ponerse "de lado de la historia" con auditorio y no partir de cero en una historia "larga"

Publicado 18/09/2018 15:09:10 CET

Critica al responsable andaluz de Cultura y dice que "no ha entendido nada"

MÁLAGA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este martes que el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, "no ha entendido nada" en relación con el auditorio, proyectado en la zona portuaria de San Andrés, insistiendo en que empezar de cero es "tirar por la borda el tiempo utilizado".

Por ello, ha exigido al responsable andaluz de Cultura que "se ponga de lado de la historia y que no quiera partir de cero en una historia larga, donde hay una responsabilidad enorme del Gobierno andaluz para que Málaga no tenga auditorio en estos momentos".

De la Torre, tras preguntas de los periodistas, ha recordado que se cuenta con un proyecto "magnífico" que ganó un concurso, que ha superado todos los análisis y exigencias desde el punto de vista de calidad acústica y que "nos permite a partir de ahí no partir de cero, sino de ese proyecto".

Sobre la desaparición del consorcio, que el consejero atribuyó al PP, De la Torre ha contestado que Vázquez "se olvida que el Ejecutivo 'popular' preguntó a las autonomías qué opinaban sobre si había organismos que se podían, por la situación de crisis, suprimir", añadiendo que la Junta andaluza "le faltó tiempo a decir el consorcio" del auditorio.

"Que no vuelva a contar esa historia --el consejero-- que no sirve para nada", ha advertido, recordando, de nuevo, que "tenemos proyecto, suelo y no hay que partir de cero", además de que "hay una responsabilidad" de la Junta que "no puede olvidar aunque él no estuviera de consejero".

En este sentido, ha criticado que en 1983 la Junta "desaprovechó" que se pudiera construir un auditorio para Málaga "pagado por el Estado" como entonces se hizo para Valencia y Murcia, pero "no se hizo aquí y ya lo necesitaba la ciudad entonces". "La Junta no mostró interés en ese momento ni tampoco cuando la SGAE ofreció a Andalucía hacer un auditorio y a la Junta le faltó tiempo para decir que en Sevilla", que ya tenía.

Por ello, ha advertido al consejero de Cultura que "no se puede olvidar de esas responsabilidades y esa historia", exigiéndole ser "proactivo" en resolver el tema, criticando que no lo es "si quiere partir de cero y echar por la borda todo el trabajo hecho en esta última etapa para tener una auditorio".

Ha incidido, además, en que no está pidiendo que el proyecto empiece mañana pero "sí quiero que haya compromiso de las administraciones para que continúen con lo que había entonces en el consorcio". "Lo que hay que hacer son convenios bilaterales" con las administraciones, ha reiterado, asegurando que con ello, una vez la economía termine de mejorar, se pueda llevar a cabo.

"Somos la ciudad más grande de España y de las más grandes de Europa que no tiene un auditorio", ha lamentado el alcalde de Málaga. "Seamos prácticos, inteligentes, responsables y justos en relación con Málaga", lo contrario, ha sostenido, "sería un comportamiento absolutamente desleal, falto de la más mínimo cariño y diría contrario a los intereses de Málaga".

Por último, ha defendido que el auditorio es para Málaga, el área metropolitana, para la provincia y Andalucía, por lo que, a su juicio, la inversión prevista es "realista".