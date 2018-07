García (IU) critica que el PP se dedica al centro y la zona Norte de la ciudad y tiene "abandonado" al resto

Publicado 26/01/2015 18:52:10 CET

CÓRDOBA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato de IU a la Alcaldía de Córdoba, Pedro García, ha criticado este lunes que la gestión del gobierno municipal del PP, con el alcalde José Antonio Nieto a la cabeza, "está muy focalizada en algunos barrios, fundamentalmente en el centro y en la zona Norte de la ciudad", y "tiene absolutamente abandonados" al resto.

En declaraciones a los periodistas, García, quien este lunes ha visitado la zona de la ciudad comprendida entre las avenidas de Carlos III, del Cairo y de Libia, ha afirmado que Nieto, respecto a barrios como "Fuensanta, Levante, Fátima o Figueroa", entre otros, "no tiene el más mínimo reparo en tenerlos totalmente descuidados".

Ha puesto como ejemplo de ello un parque infantil ubicado en la Plaza Gibraltar, en cuyo mantenimiento no ha invertido el Consistorio, según ha criticado el también coordinador provincial de IU, y que permanece cerrado, "pero con una valla que no cumple las medidas de seguridad adecuadas para que no entre ningún niño".

En definitiva, según ha concluido García, "hay una serie de barrios de la ciudad de Córdoba que el Ayuntamiento tiene absolutamente abandonados, cuando sus vecinos también pagan impuestos y también son parte de la ciudad".

Por esta razón, según ha subrayado, la "propuesta programática de IU" apuesta por "el equilibrio entre los barrios, entre las personas que viven en un lado u otro de la ciudad, pues, independientemente de donde uno viva, tiene que tener los mismo derechos" y servicios "que otro que viva en una zona de más alto poder adquisitivo".