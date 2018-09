El nuevo gobierno municipal de Linares (Jaén) echa a andar con peso de concejales no adscritos, Cilus y apoyo del PP

Publicado 04/09/2018 12:49:00 CET

LINARES (JAÉN), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo gobierno municipal de Linares (Jaén) ha echado andar con concejales no adscritos (cinco) y el único representante del partido independiente Cilus, que asumen concejalías. Además, cuenta con el respaldo del PP (seis ediles), ya que, aunque ha preferido no dirigir áreas sí participará en la gestión diaria a través de presidencias de comisiones, algo que se repite con otro no adscrito.

Esta nueva fórmula de, en palabras del alcalde, Juan Fernández, "gobierno corporativo", empieza a funcionar tras el breve pleno extraordinario celebrado este martes. En él, se ha abordado su estructura, una vez que el regidor encontró apoyo en buena parte de la hasta ahora oposición después de que fuera expulsado del PSOE y los ediles socialistas renunciaran a sus competencias en el anterior equipo de gobierno.

De esta forma y a pesar de las exigencias del PSOE para que dejara el cargo, Fernández acabará el mandato al frente del Consistorio, ya en situación de no adscrito, al igual que el también exsocialista Joaquín Robles. Junto a la Alcaldía, el primero se encargará de Hacienda, Fomento y Universidad, según fuentes municipales consultadas por Europa Press.

Robles, de su lado, continuará siendo teniente de alcalde y dirigirá las Concejalías de Deportes y Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana, Contratación, Participación Ciudadana y Patrimonio.

Junto a ellos, otros tres ediles no adscritos (dos procedentes del PP y otros dos, de IU) y el único representante de Cilus asumen concejalías. Éste último, Francisco Javier Bris, estará al frente del área de Gobernación Interior y Función Pública.

En cuanto a los no adscritos, Felipe Padilla será concejal de Medio Ambiente, Medio Rural, Parques y Jardines y Juana Cruz, de Cultura y de Servicios Sociales, Igualdad y Juventud. Ambos habían concurrido a las elecciones por Izquierda Unida. Además, Javier Tortosa (ex del PP) se encargará de Educación e Infraestructuras Urbanas y Festejos.

COMISIONES

Por su parte, el PP ha optado por no ostentar concejalías, si bien su respaldo al nuevo gobierno se traducirá en la implicación en la gestión diaria a través de la presidencias de varias comisiones informativas. En concreto, su portavoz y presidenta local, Ángeles Isac, presidirá la de Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación.

Los también 'populares' José Luis Roldán y Ángela Hidalgo dirigirán las comisiones de Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, en el primer caso, y de Gobernación Interior, Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en el segundo.

Igualmente, el edil no adscrito Antonio Delgado (ex del PP) apoya la nueva fórmula de gobierno y, aunque no asume concejalía, presidirá las comisiones informativas de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y de Deportes, Medio Rural y Salud y Consumo. Estos órganos se completan con las de Obras, Servicios y Participación Ciudadana (Javier Tortosa); Recursos Humanos Municipales e Igualdad (Francisco Javier Bris); Cultura, Educación y de Festejos y Servicios Sociales y Juventud (Juana Cruz).

Finalmente, los dos representantes de Ciudadanos en el Ayuntamiento linarense no han entrado en este nuevo gobierno. La única concejala de IU ya había adelantado que no formaría parte de él, al igual que el restante edil no adscrito, Sebastián Martínez (ex de IU).

Con esta estructura, el PSOE pasa a la oposición con siete concejales hasta que sustituya a Carmen Domínguez, quien dejó el acta al no sentirse identificada con las acciones de su partido tras la expulsión de Fernández. En todo caso, viene reclamando al alcalde que deje su cargo y presentó una moción de censura ante notario sin que haya obtenido el respaldo necesario para formalizarla en el Consistorio.

La Corporación Local de Linares está formada por 25 concejales. Tras la expulsión del alcalde y Robles del PSOE, éste cuenta con ocho, aunque debe sustituir a la citada Domínguez. El PP tiene seis representantes y Cs posee dos, mientras que IU y el partido independiente Cilus, uno en cada caso. Se completa con siete ediles no adscritos, ya que el regidor y Robles se han unido a los cinco que había hasta ahora (dos procedentes del PP y tres de IU).