Sánchez anuncia que apoyará los recursos del Gobierno ante el TC para "salvaguardar la legalidad en Cataluña"

Actualizado 23/01/2018 13:46:57 CET



SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que su partido estará en contra de cualquier intento de "quebramiento" del Estado de Derecho y apoyará los recursos que presente el Gobierno de la Nación ante el Tribunal Constitucional (TC) para "salvaguardar la legalidad en Cataluña".

Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención en Sevilla en un desayuno informativo organizado por el Foro Joly, en el que ha sido presentado por la periodista Pilar del Río y al que han asistido la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, junto con otros cargos del partido.

Sánchez ha advertido de que "una Cataluña constitucional" no puede haber un presidente "inconstitucional" en Cataluña y ha dicho que se debe "pasar la página negra de Puigdemont". "El independentismo tiene mayoría parlamentaria pero no social y si logran formar gobierno tendrán que gobernar para el 100 por cien de los catalanes y no solo para el 47 por ciento que votó opciones independentistas, volver al Estatuto y respetar la Constitución", ha añadido.

Ha sostenido que en Cataluña "se tiene que abrir una legislatura constitucional y cerrar el capítulo de la unilateralidad e imposición que lo que ha hecho ha sido fracturar durante estos años a la sociedad catalana. Según ha añadido, el PSOE estará siempre dispuesto a dialogar "y tiende la mano para unirnos, no para rompernos".

"Para avanzar hacia un Estado autonómico más fuerte, para fortalecer lo bueno de nuestra arquitectura institucional autonómica y corregir sus déficit, para federalizar, no para recentralizar, y mucho menos para disgregar", ha afirmado Sánchez, para quien "la igualdad y la diversidad son objetivos perfectamente compatibles".

Junto a ello, ha sostenido que no se puede mantener "un vacío de poder" en Cataluña y hasta que no se resuelva la crisis de gobernabilidad "el artículo 155 se tiene que seguir aplicando", lo que ha considerado una cuestión "de sentido común".

En su opinión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha actuado como político de estado ante la crisis en Cataluña porque "cuando ves que crece un problema tienes dos opciones: no hacer nada o anticiparte, y el problema ha sido el inmovilismo de Rajoy, que quiere una Cataluña dentro de España pero sin contar con Cataluña".

Dicho "inmovilismo" por parte del Ejecutivo central ha supuesto, a juicio del secretario general del PSOE, que haya habido un "sentimiento de orfandad de muchos catalanes respeto a su gobierno".